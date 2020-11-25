Создано новое средство против гриппа и коронавируса 

Ученые Университета Пердью в США создали новый метод лечения вирусных инфекций, например, гриппа, который также может оказаться эффективным против других патогенов, включая ВИЧ и пандемический коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи разработали противовирусные таргетные препараты, которые нацелены на инфицированные клетки и не наносят вреда здоровым. Для этого они синтезировали молекулу, соединив занамивир — ингибитор вирусного фермента нейраминидазы — с динитрофенилом, который специфически воздействует на поверхность свободных вирусов и инфицированных вирусами клеток. Оказалось, что молекула одновременно подавляет высвобождение вирусов из клетки и устраняет как сами вирусы, так и зараженные клетки.

Показано, что интраназальное или внутрибрюшинное введение разовой дозы препарата мышам, инфицированных вирусом, устраняет распространенные репрезентативных штаммов вирусов гриппа A и B. По словам ученых, эти результаты могут быть применимы для других вирусов, в том числе SARS-CoV-2, гепатита В и респираторно-синцитиального вируса.

В среднем, за год в США более двух миллионов человек госпитализируются с гриппом, и от 30 до 80 тысяч из них умирают от заболевания или связанных с ним осложнений.