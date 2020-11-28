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Первые и неочевидные симптомы болезни Альцгеймера

Мира Маркина
2 часа назад
Болезнь Альцгеймера считается самым распространенным видом старческой деменции: именно на нее приходится до 80% всех возрастных неврологических нарушений. Зачастую недуг проявляется после 60 лет, однако первые симптомы могут быть заметны гораздо раньше. Подробнее о том, как распознать Альцгеймер в самом начале, - в материале "Рамблера".

Сложности с выполнением привычных задач

Вы регулярно ходили по этому маршруту, а теперь не можете вспомнить дорогу без навигатора. Или же вы решили приготовить любимое блюдо и вдруг забыли все ингредиенты. Неспособность справиться с привычной задачей нередко указывает на развивающийся Альцгеймер.

Потеря рассудительности

Пациенты с болезнью Альцгеймера постепенно теряют способность критически оценивать ситуацию и принимать здравые решения. Они гораздо легче ведутся даже на самые примитивные уловки мошенников. Кроме того, они нередко способны выйти зимой на улицу в летней одежде и бродить по городу до тех пор, пока холод не станет критическим.

Проблемы с разговорной и письменной речью

Еще год назад вы поражали людей своим красноречием, а теперь не можете и двух слов внятно связать. Вдобавок к этому вы регулярно забываете названия привычных вещей и все чаще прибегаете к подобным оборотам "ну, та штука, которая...". Во время письма происходит то же самое.
Болезни и лекарства,
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