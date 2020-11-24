Объяснена сложность выявления рака на ранней стадии

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн объяснил, почему рак сложно выявить на ранних стадиях.
Как уточнил специалист, медикам иногда тяжело распознать ранние признаки заболевания, поскольку жители России редко обращаются за помощью к врачам. «Это уже менталитет», — считает специалист. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он добавил, что «несмотря на некоторые сложности в плане обследования, в стране живут замечательные люди», которые иногда предпочитают не прислушиваться к экспертам.
«Мы все равно талантливые и придумаем, как нам обойти рекомендации и не прислушиваться к ним»,
— добавил он.
Врач рекомендовал, как можно раньше обращаться в больницу при подозрении на рак: при обнаружении первых симптомов онкология лечится намного успешнее.
Ранее Константин Титов, заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова, составил список органов-лидеров по заболеваемости раком.
Это рак легкого, молочной железы у женщин, злокачественные опухоли кожи, рак толстой и прямой кишки, предстательной железы. При раннем выявлении опухоли в ее маленьком размере без метастазов лечение обеспечивает полное избавление от опухоли в 80-90% случаев.