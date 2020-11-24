Объяснена сложность выявления рака на ранней стадии

Как уточнил специалист, медикам иногда тяжело распознать ранние признаки заболевания, поскольку жители России редко обращаются за помощью к врачам. «Это уже менталитет», — считает специалист. В эфире радиостанции « Говорит Москва » он добавил, что «несмотря на некоторые сложности в плане обследования, в стране живут замечательные люди», которые иногда предпочитают не прислушиваться к экспертам.

«Мы все равно талантливые и придумаем, как нам обойти рекомендации и не прислушиваться к ним»,

— добавил он.

Врач рекомендовал, как можно раньше обращаться в больницу при подозрении на рак: при обнаружении первых симптомов онкология лечится намного успешнее.

Ранее Константин Титов , заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова, составил список органов-лидеров по заболеваемости раком.

Это рак легкого, молочной железы у женщин, злокачественные опухоли кожи, рак толстой и прямой кишки, предстательной железы. При раннем выявлении опухоли в ее маленьком размере без метастазов лечение обеспечивает полное избавление от опухоли в 80-90% случаев.