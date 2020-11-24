Как правильно восстановить легкие после болезни

Многие вирусные заболевания могут дать осложнения на легкие, в том числе и грипп. После любой болезни у человека может появляться одышка при ходьбе и беге, не говоря об интенсивных нагрузках. "Рамблер" рассказывает о советах врачей по восстановлению легких.

Диета

При восстановлении легких большую роль играет питание. В период болезни человеку назначают обильное питье и легкую пищу, богатую витаминами. В период восстановления режим питания сильно меняется и врачи рекомендуют больше употреблять белковой пищи. Она помогает восстановить организм после нагрузки, которая произошла из-за его болезни. В рацион необходимо включить большое количество овощей, фруктов и круп с высоким содержанием клетчатки. Она действует как абсорбент и очищает организм от тех вредных веществ, которые остались после болезни.

Физические нагрузки

Если вы занимались интенсивными нагрузками до болезни, не стоит их возобновлять сразу же после выздоровления. Для того, чтобы правильно восстановить организм, физические нагрузки необходимы, но давать их организму нужно постепенно, увеличивая количество и интенсивность. Начните с длительных пеших прогулок, а потом постепенно увеличивайте их количество. Если вы почувствуете, что организм требует нагрузок, можно перейти на бег, а уже только после него начнайте заниматься силовыми тренировками.

Гимнастика и массажи