В каких случаях может лопнуть барабанная перепонка 

Барабанная перепонка — тонкая мембрана, которая расположена между наружной и средней частью уха. Все слышали, что барабанную перепонку легко травмировать, это вполне может лишить человека слуха. "Рамблер" выяснил, в каких случаях может произойти разрыв мембраны.

Повреждение перепонки могут спровоцировать различные заболевания, например, отит. Болезнь возникает, когда в барабанную полость попадает инфекция. В основном, развитие отита наступает после перенесенной простуды, когда у человека снижается иммунитет. Количество патогенных микроорганизмов увеличивается и воспалительный процесс охватывает ушную полость.

Также выделяют аэроотит, который проявляется только во время полета. В момент взлета и посадки давление резко меняется, что может привести к травме.

Самая очевидная причина разрыва мембраны происходит в ходе механического повреждения. Ухо можно легко повредить во время чистки из-за случайного проталкивания инородного предмета внутрь. А также при извлекании инородного предмета самостоятельно илиже при переломе черепа.

Однако распространены случаи, когда разрыв происходит из-за внезапного громкого звука, при котором резко увеличивается атмосферное давление воздуха. Например, это может произойти в момент взрыва.

К счастю, в 55% случаев барабанная перепонка самопроизвольно восстанавливается. Заживление возможно при щелевидных разрывах. Значительное поражение, в свою очередь, приводит к рубцеванию органа. Это может стать причиной тугоухости.