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Почему у мужчин постоянно потеют ноги 

Даня Виттиг 3 часа назад
Почему ноги у мужчин постоянно потеют и пахнут
Фото: depositphotos.com
Человек потеет, когда испытывает сильные эмоции, среди которых страх, агрессия или сексуальное возбуждение. Однако ощутимого запаха пот не подразумевает. Жидкость приобретает неприятный запах, когда организм начинает выводить токсины и бактерии. "Рамблер" выяснил, почему у мужчин ноги потеют чаще.
На потливость мужских ног влияет множество факторов. Например, гормон тестостерон способствует развитию потовых желез, поэтому стопы у мужчин потеют сильнее, чем у женщин. Но есть и другие причины из-за которых ноги источают не самый приятный аромат.
  1. Синтетические носки, а также неудобная и узкая обувь приводят к увеличению потоотделения.
  2. Стрессы зачастую становятся причиной появления неприятного запаха.
  3. Нарушение правил гигиены — одна из самых частых причин, из-за которой ноги у мужчин потеют сильнее женских.
  4. Интенсивные физические нагрузки на ножные мышцы также влияют на потливость.
  5. Заболевания от ОРВИ и гриппа до злокачественных опухолей могут спровоцировать пот с неприятным запахом. Поэтому если симптом появился неожиданно, необходимо срочно обратиться к врачу.
  6. Не стоит забывать и про грибок стопы, который может стать и следствием, и причиной потливости.
Повышенное потоотделение считается симптомом заболевания, если жидкость имеет резкий запах, мешает человеку и окружающим и сопряжена с упадком сил, жжением и зудом.
Чтобы избежать неприятных запахов от ног, необходимо не только следить за гигиеной, но и держать обувь в сухости и использовать гигиенические стельки. Также в аптеках вы можете найти специальные дезодоранты и антиперспиранты для лечения. Они помогают избавиться от излишней потливости голеней и ступней. Грибковую или бактериальную инфекцию можно вылечить при помощи специальных мазей.
Стоит отметить, что в некоторых случаях повышенная потливость — это особенность человеческого организма, которая считается нормой и не имеет зловонного запаха. При этом понизить потоотделение могут чайные ванночки и курс процедур у косметолога, дерматолога.
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