Почему ноги у мужчин постоянно потеют и пахнут

Человек потеет, когда испытывает сильные эмоции, среди которых страх, агрессия или сексуальное возбуждение. Однако ощутимого запаха пот не подразумевает. Жидкость приобретает неприятный запах, когда организм начинает выводить токсины и бактерии. "Рамблер" выяснил, почему у мужчин ноги потеют чаще.

На потливость мужских ног влияет множество факторов. Например, гормон тестостерон способствует развитию потовых желез, поэтому стопы у мужчин потеют сильнее, чем у женщин. Но есть и другие причины из-за которых ноги источают не самый приятный аромат.

Синтетические носки, а также неудобная и узкая обувь приводят к увеличению потоотделения. Стрессы зачастую становятся причиной появления неприятного запаха. Нарушение правил гигиены — одна из самых частых причин, из-за которой ноги у мужчин потеют сильнее женских. Интенсивные физические нагрузки на ножные мышцы также влияют на потливость. Заболевания от ОРВИ и гриппа до злокачественных опухолей могут спровоцировать пот с неприятным запахом. Поэтому если симптом появился неожиданно, необходимо срочно обратиться к врачу. Не стоит забывать и про грибок стопы, который может стать и следствием, и причиной потливости.

Повышенное потоотделение считается симптомом заболевания, если жидкость имеет резкий запах, мешает человеку и окружающим и сопряжена с упадком сил, жжением и зудом.

Чтобы избежать неприятных запахов от ног, необходимо не только следить за гигиеной, но и держать обувь в сухости и использовать гигиенические стельки. Также в аптеках вы можете найти специальные дезодоранты и антиперспиранты для лечения. Они помогают избавиться от излишней потливости голеней и ступней. Грибковую или бактериальную инфекцию можно вылечить при помощи специальных мазей.

Стоит отметить, что в некоторых случаях повышенная потливость — это особенность человеческого организма, которая считается нормой и не имеет зловонного запаха. При этом понизить потоотделение могут чайные ванночки и курс процедур у косметолога, дерматолога.