Названы причины температуры без симптомов ОРВИ 

Врач-терапевт Анастасия Лукашик назвала возможные причины высокой температуры без симптомов острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Она рассказала « Комсомольской правде », о чем на самом деле может «сигналить» высокая температура.

Лукашик отметила, что в период сезона гриппа и ОРВИ можно легко простудиться и заболеть, при этом у человека начнется кашель и насморк. Однако бывают случаи, когда температура повышается без проявления симптомов.

Чаще всего превышающая отметку в 39 градусов Цельсия температура без симптомов может развиваться при острой вирусной или бактериальной инфекции, пояснила врач.

«Это бывает, когда, например, при ОРВИ или пневмонии в начале заболевания другие симптомы еще не успели проявиться. Температура 39 градусов Цельсия может встречаться и у больных лейкозом, но чаще сопровождаются другими симптомами, слабостью и бледностью», — объяснила Лукашик.

Врач напомнила, что и при ОРВИ, и при бактериальных инфекциях повышение температуры сопровождается интоксикацией. Для выведения токсинов из организма она порекомендовала увеличить количество потребляемой жидкости.