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Названы причины температуры без симптомов ОРВИ 

Lenta.ru 1 час назад
Названы причины температуры без симптомов ОРВИ
Фото: Lenta.ru
Врач-терапевт Анастасия Лукашик назвала возможные причины высокой температуры без симптомов острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Она рассказала «Комсомольской правде», о чем на самом деле может «сигналить» высокая температура.
Лукашик отметила, что в период сезона гриппа и ОРВИ можно легко простудиться и заболеть, при этом у человека начнется кашель и насморк. Однако бывают случаи, когда температура повышается без проявления симптомов.
Чаще всего превышающая отметку в 39 градусов Цельсия температура без симптомов может развиваться при острой вирусной или бактериальной инфекции, пояснила врач.

«Это бывает, когда, например, при ОРВИ или пневмонии в начале заболевания другие симптомы еще не успели проявиться. Температура 39 градусов Цельсия может встречаться и у больных лейкозом, но чаще сопровождаются другими симптомами, слабостью и бледностью», — объяснила Лукашик.

Врач напомнила, что и при ОРВИ, и при бактериальных инфекциях повышение температуры сопровождается интоксикацией. Для выведения токсинов из организма она порекомендовала увеличить количество потребляемой жидкости.
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Болезни и лекарства , Комсомольская правда
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