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Назван неочевидный симптом рака крови 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Назван неочевидный симптом рака крови
Фото: Vse42.ru
На рак крови у пациента может указывать целый ряд симптомов, многие из которых неочевидны, пишет Еxpress со ссылкой на данные организации Leukemia Care.
В частности, один из таких признаков — "ночная потливость", а именно чрезмерное потоотделение и чувство жара по ночам.
К другим предупреждающим симптомам организация относит слабость, чувство усталости, одышку, головокружение и учащенное сердцебиение. Кроме того, утверждается, что при лейкемии могут появиться небольшие синяки на коже и кровотечение из носа, а также начать кровоточить десны.
В зависимости от возраста, симптомы лейкемии могут отличаться. У больных от 25 до 64 лет с большей вероятностью проявятся такие признаки заболевания как усталость, синяки или кровотечения, повторные заражения инфекциями, чувство слабости или одышки, высокая температура и боль в суставах. Также люди от 65 лет и старше чаще испытывают потерю веса или увеличение лимфатических узлов в сочетании с другими симптомами, отмечается в данных Leukemia Care.
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