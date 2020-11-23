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Онколог назвал вызывающие рак продукты 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Онколог назвал вызывающие рак продукты
Фото: Lenta.ru
Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин назвал вызывающие рак продукты в беседе с «Пятым каналом».
По его словам, загрязненные минеральными удобрениями или канцерогенными веществами продукты повышают риск развития заболевания. Он пояснил, что они пагубно влияют на желудочно-кишечный тракт.
Врач также посоветовал полностью исключить из рациона алкогольные напитки, так как их употребление может увеличить риск развития некоторых видов рака.
Кроме того, Мяснянкин призвал обращать внимание на способ приготовления пищи, так как это может являться главной проблемой. В частности, при жарке мяса или овощей на подсолнечном масле. Специалист отметил, что, если масло используется несколько раз, то все канцерогенные вещества начинают накапливаться.
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