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У москвичей обнаружили особенную болезнь 

Диана Товсепова 24 минуты назад
У москвичей обнаружили особенную болезнь
Фото: depositphotos.com
Оказывается, москвичей связывает предрасположенность к определенной болезни. Так, в столичном регионе распространено заболевание, проявляющееся как бессознательное сильное сжатие зубов и их трение. Это заболевание называется бруксизм и связано оно со спазмом жевательных мышц. Об этом сообщает издание МОСЛЕНТА со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области.
При этом отмечается, что многие люди не понимают, что с ними происходит, а звук трения зубов во сне обычно слышит только находящийся рядом человек. Зачастую люди не знают, к кому обращаться с такими симптомами.
По словам главного врача Химкинской стоматологической поликлиники Татьяны Борисовой, самым популярном методом лечения бруксизма является пластмассовая зубная шина — каппа.
Тем, у кого есть такой симптом, следует распространяться к стоматологу.

"При необходимости и по показаниям он направит пациента к другому специалисту, чаще всего к неврологу", — добавила врач

В Минздраве Московской области предупредили, что из-за несвоевременного лечения болезни может произойти стирание зубов, а также повышенная чувствительность и боль, выпадение или повреждение пломб, коронок и протезов, усталость и боль в челюсти и другие.
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Болезни и лекарства , Минздрав РФ
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