У москвичей обнаружили особенную болезнь 

Оказывается, москвичей связывает предрасположенность к определенной болезни. Так, в столичном регионе распространено заболевание, проявляющееся как бессознательное сильное сжатие зубов и их трение. Это заболевание называется бруксизм и связано оно со спазмом жевательных мышц. Об этом сообщает издание МОСЛЕНТА со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области.

При этом отмечается, что многие люди не понимают, что с ними происходит, а звук трения зубов во сне обычно слышит только находящийся рядом человек. Зачастую люди не знают, к кому обращаться с такими симптомами.

По словам главного врача Химкинской стоматологической поликлиники Татьяны Борисовой, самым популярном методом лечения бруксизма является пластмассовая зубная шина — каппа.

Тем, у кого есть такой симптом, следует распространяться к стоматологу.

"При необходимости и по показаниям он направит пациента к другому специалисту, чаще всего к неврологу", — добавила врач