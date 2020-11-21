«Не надо рыдать в трубку»

Заведующий отделением реанимации для кардиологических больных в ГКБ имени Спасокукоцкого Тамара Ивановская рассказала на своей странице в Facebook, как вести себя родственникам, если кто-то из близких находится в реанимации. "Рамблер" делится мнением медика.

Как рассказала врач, ей приходится 1,5 месяца общаться с родственниками больных по телефону:

"Накипело, и очень хочется, чтобы все очень поняли следующее: основное дело врача — лечить" (орфография и пунктуация автора сохранены).

Близкие очень переживают за состояние пациента и иногда задают слишком много вопросов, отвлекая медиков от работы.

Когда звонить?

По словам врача, не стоит звонить в реанимацию утром. В это время происходит передача пациентов, и до 12-13 часов у медиков нет времени:

"Каждого подробно— какие сутки, какие анализы, что меняем из терапии, какие делаем обследования. Важно ничего не упустить, так как сдающий врач после суток впадает в кому и его ни о чëм не переспросишь. Потом ты должен посмотреть своих больных и написать назначения. Внимательно! Потом вызвать все вспомогательные службы: ЭХО, бронхоскопистов, УЗИ и т. д., свозить на КТ…"

Также не нужно звонить ночью. Лучшее время — 13-16 часов. Врач добавила, что для звонка стоит выбрать одного "адекватного, ответственного родственника, который справится с пересказом".

"Не надо звонить по очереди всем, нового вы не услышите, а время, которое может быть потрачено на вашего родственника, украдете".

Что принести?

Как написала Ивановская, приносить что-то в больницу нужно только в том случае, если люди могут себе это позволить и действительно хотят:

"Если Вам нечего есть, то не надо. Нам дают. И соседи делятся".

Из того, что пригодится для пациента: жидкость для полоскания рта, влажные салфетки (примерно 15-20 штук на день), одноразовые пеленки, памперсы. Что касается лекарств, в Москве, по словам медика, в больницах с этим нет проблем, и приносить их не нужно:

"Если Вы изобретете лекарство от коронавируса — думаю, дадут Нобелевскую премию… Тогда и принесете".

Желательно сделать надписи, куда принесенные вещи и для кого.

Что не нужно спрашивать?

Не нужно переживать, кормят ли пациента в реанимации. Врач написала, что питание — "залог успешного лечения", и если человек не может есть сам, его кормят через зонд. Также не стоит поддаваться сильным эмоциям: