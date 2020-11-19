Обнаружено неожиданное последствие прививки от гриппа 

Ученые обнаружили неожиданное последствие прививки от гриппа. Результаты исследования были опубликованы на сайте Американской кардиологической ассоциации.

Специалисты выяснили, что риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые сделали подобную прививку, на 18 процентов меньше, чем у других больных. Они добавили, что вакцинированные от гриппа на 13 процентов реже сталкивались с проблемами с сердцем.

Отмечается, что при вакцинации на 28 процентов также снижался и риск смерти от других заболеваний.