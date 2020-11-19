Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Обнаружено неожиданное последствие прививки от гриппа 

Lenta.ru 5 часов назад
Обнаружено неожиданное последствие прививки от гриппа
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Ученые обнаружили неожиданное последствие прививки от гриппа. Результаты исследования были опубликованы на сайте Американской кардиологической ассоциации.
Специалисты выяснили, что риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые сделали подобную прививку, на 18 процентов меньше, чем у других больных. Они добавили, что вакцинированные от гриппа на 13 процентов реже сталкивались с проблемами с сердцем.
Отмечается, что при вакцинации на 28 процентов также снижался и риск смерти от других заболеваний.
Ранее сообщалось, что прививка живой вакциной от гриппа может быть эффективной в борьбе с коронавирусом, обеспечив дополнительную защиту организму. Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что живая вакцина от гриппа может обеспечить некоторую кросспротекцию от коронавируса. Она пояснила, что любая вирусная инфекция вызывает неспецифическую кросспротекцию против других вирусных инфекций на уровне T-клеточного иммунитета.
Видео дня. 5 причин возникновения стоматита
Последние новости
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило два миллиона Число случаев заражения коронавирусом в России превысило два миллиона В Минздраве назвали в 12 раз увеличивающий риск смерти при COVID-19 фактор В Минздраве назвали в 12 раз увеличивающий риск смерти при COVID-19 фактор Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
Комментарии
Болезни и лекарства , Джордж Мейсон
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Что будет с телом, если делать «вакуум живота»
08:00
Что будет с телом, если делать «вакуум живота»
ЗОЖ
Что можно есть при панкреатите
06:09
Что можно есть при панкреатите
Болезни и лекарства
10 крутых способов быстро заснуть и выспаться
12:33
10 крутых способов быстро заснуть и выспаться
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение