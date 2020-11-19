Перхоть оказалась симптомом неизлечимого заболевания 

Перхоть оказалась одним из симптомов неизлечимой болезни Паркинсона. Об этом свидетельствуют данные исследования ученых из Великобритании, пишет Express.

Однако специалисты не смогли определить, почему это серьезное неврологическое заболевание может повлечь за собой себорейный дерматит. Это заболевание в легкой форме выражается в виде перхоти, а в тяжелой — покраснением кожи головы с образованием чешуек или даже появлением мокнущей сыпи.

По версии экспертов, такой симптом с болезнью Паркинсона может связывать определенный тип грибка, который и служит причиной появления перхоти.

Ранее американские ученые установили , что одним из наиболее распространенных симптомов болезни Паркинсона является потливость без какой-либо на то причины. При этом повышенное потоотделение затрагивает в основном верхнюю часть тела.

Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, характерное для людей старшего возраста. Типичными его проявлениями служат двигательные нарушения, ригидность мышц и тремор покоя.