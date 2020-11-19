Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Перхоть оказалась симптомом неизлечимого заболевания 

Lenta.ru и ещё 11 15 часов назад
Перхоть оказалась симптомом неизлечимого заболевания
Фото: Medical Note
Перхоть оказалась одним из симптомов неизлечимой болезни Паркинсона. Об этом свидетельствуют данные исследования ученых из Великобритании, пишет Express.
Однако специалисты не смогли определить, почему это серьезное неврологическое заболевание может повлечь за собой себорейный дерматит. Это заболевание в легкой форме выражается в виде перхоти, а в тяжелой — покраснением кожи головы с образованием чешуек или даже появлением мокнущей сыпи.
По версии экспертов, такой симптом с болезнью Паркинсона может связывать определенный тип грибка, который и служит причиной появления перхоти.
Ранее американские ученые установили, что одним из наиболее распространенных симптомов болезни Паркинсона является потливость без какой-либо на то причины. При этом повышенное потоотделение затрагивает в основном верхнюю часть тела.
Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, характерное для людей старшего возраста. Типичными его проявлениями служат двигательные нарушения, ригидность мышц и тремор покоя.
Видео дня. 5 причин возникновения стоматита
Последние новости
В России поменяют порядок выплаты больничных и пособий матерям В России поменяют порядок выплаты больничных и пособий матерям Число случаев заражения коронавирусом в России превысило два миллиона Число случаев заражения коронавирусом в России превысило два миллиона В Минздраве назвали в 12 раз увеличивающий риск смерти при COVID-19 фактор В Минздраве назвали в 12 раз увеличивающий риск смерти при COVID-19 фактор
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Что будет с телом, если делать «вакуум живота»
08:00
Что будет с телом, если делать «вакуум живота»
ЗОЖ
Что можно есть при панкреатите
06:09
Что можно есть при панкреатите
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение