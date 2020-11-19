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Невролог объяснил влияние мата на мозг 

Lenta.ru и ещё 8 5 часов назад
Невролог объяснил влияние мата на мозг
Фото: Pixabay.com
Использование мата организм воспринимает как агрессию. Эта эмоция позволяет частично заглушить испытываемую боль. Кроме того, благодаря обсценной лексике стимулируется центральная нервная система. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал невролог, нейрофизиолог Александр Будик.
Он пояснил, что агрессия приводит человека в состояние стресса, на фоне которого организм может не заметить даже сильную боль. Похожее состояние испытывают спортсмены, продолжая бороться даже после получения травмы.

«Что в обычном состоянии для человека будет сильная боль, то в возбужденном состоянии он не почувствует», — объяснил врач.

При этом постоянно находиться под влиянием стресса для организма вредно. Это создает лишнюю нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую системы. Чтобы заглушить боль, можно просто переключить внимание.
«В театре мы не будем ругаться, мы будем соблюдать нормы приличия. Вместо этого мы начнем обращать внимание на окружающих, и таким образом наша боль будет восприниматься менее остро», — привел пример Будик.
Ранее немецкие ученые провели эксперимент, в ходе которого люди опускали руку в ледяную воду и, чтобы снизить боль, выкрикивали матерные слова или созвучные им. У тех, кто выкрикивал созвучные слова, восприятие боли не изменилось.
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Болезни и лекарства , ИА Sputnik
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