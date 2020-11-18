Как понять, что женщина спивается

Зависимость от алкоголя опасна вне зависимости от пола. Однако женская зависимость считается наиболее опасной, так как развивается ускоренными темпами и наносит больший вред здоровью. "Рамблер" выяснил, как быстро спивается женщина и как определить, что процесс уже начался.

По статистике, мужчина становится алкоголиком спустя 7-9 лет регулярного употребления, женщине для этого достаточно 5 лет. Хотя сроки могут меняться из-за индивидуальных особенностей человека. Но женщина все равно попадает в "капкан зеленого змия" раньше.

На скорость формирования зависимости зависят разные факторы, например, масса тела. В среднем женщины весят меньше и напиваются быстрее, также в женском организме меньше, что создает большие концентрации этанола в тканях и органах.

Изменение гормонального фона в разные периоды цикла влияют на скорость расщепления алкоголя, в целом, алкоголь выводится из организма женщины дольше.

Ткани печени у женщин более чувствительны к токсическому влиянию алкоголя. Даже при небольших количествах принятого спиртного могут быстро развиваться токсические поражения органа.

Самое ужасное, что алкоголизм может развиться практически незаметно для окружающих и самой женщины. Трудно определить, когда употребление алкоголя в приятной компании превращается в регулярный процесс. Однако защита своих интересов считается верным признаком формирования зависимости.

Первую стадию зависимости характеризуют постепенным утрачиванием рвотного рефлекса и нарушением ориентации во времени и пространстве. Женщина начинает регулярно употреблять алкогольные напитки. При этом контроль выпитого теряется.

На второй стадии начинают возникать запои с употреблением спиртного на протяжении нескольких дней подряд. Малое количество алкоголя перестает "работать", появляется отечность, головная боль и проблемы со сном.

Если человек попадает в третью стадию, то зависимость сформировалась. Запои становятся частыми, ухудшается мыслительная деятельность, человек не воспринимает критику и желание помочь, а также страдает тревожным состояниями, вспышками гнева и чрезмерной подозрительностью. Окружающие начинают замечать характерное быстрое старение и плохой внешний вид.

Эти явления требуют обращения ко врачу психотерапевтической коррекции и полного отказа от алкоголя.