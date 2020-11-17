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Невролог назвала россиянам различия между видами боли 

Lenta.ru 6 часов назад
Врач назвала россиянам различия между видами боли
Фото: Globallookpress.com
Организм человека ощущает разные виды боли и некоторые из них — сигнал о необходимости обратиться к врачу. Различия между состояниями россиянам назвала невролог Наталья Вахнина, передает «Московский Комсомолец».
Вахнина объяснила, что боль — это защитная функция организма, нужная для сообщения о возможной травме или повреждении. По длительности боль бывает транзиторной (кратковременной), но если рана, которая вызвала ее, воспаляется, то боль продолжается или возобновляется до заживления. Такую боль называют острой, она длится не дольше полутора месяцев. Если боль сохраняется 2-3 месяца или год, то ее называют хронической. Вахнина объяснила, что в таком случае она становится ощущением головного мозга, и представляет наибольшую проблему в лечении.
Лечить хроническую боль сложнее, потому что физическое повреждение занимает небольшую часть — главной составляющей являются эмоции, которые могут вылиться в депрессию, катастрофизацию и повышенную тревогу. Многие люди начинают думать, что боль связана с опасным заболеванием, и в некоторых случаях применяются не только обезболивающие лекарства, но и антидепрессанты.
Боль также может быть местной (в месте повреждения), иррадирующей (отдающая в другое место, например источник боли в пояснице, а ощущения в стопе) и отраженной — она связана с заболеваниями внутренних органов. В последнем случае, например, при язве желудка, боль может возникать в межлопаточной области, а при гинекологических проблемах — в крестце.
Болевые ощущения также делятся на ноцицептиные (пульсирующие, ноющие, ломящие), невропатические (жгучие, стреляющие, режущие) и психогенные. В основе неврологической боли — повреждение структур нервной системы, она сочетается с нарушением чувствительности. Такие ощущения возникают там, где нет повреждения, и при них стоит обратиться к неврологу. Психогенная боль возникает при психических заболеваниях, например, депрессии.
Вахнина объяснила, что с диагностикой боли и определении уровня ее интенсивности связано 90 процентов успеха лечения. При этом есть условия, при которых нужно более тщательное обследование — недавняя травма, возраст старше 50 или младше 20 лет, независимость ощущений от положения тела и движения, их усиление ночью, злокачественное образование в анамнезе, лихорадка, снижение массы тела.
Лечение зависит от вида боли. Ноницептивная лечится противоспалительными средствами и миррелаксантами, снимающими спазм мышц, гимнастикой, невропатическая — противоэпилептическими средствами, а психогенная — с помощью психотерапии. Выздоровление ускоряют положительные эмоции, хороший сон, физическая активность и доверие врачу.
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Болезни и лекарства , Московский комсомолец
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