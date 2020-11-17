О каких проблемах со здоровьем говорит боль в груди

Боли в груди далеко не всегда сигнализируют о проблемах с сердцем. «Рамблер» расскажет, при каких других заболеваниях может наблюдаться такой симптом.

Межреберная невралгия

Может возникать из-за воспаления или смещения межпозвоночных нервов. При невралгии могут наблюдаться частичная потеря чувствительности пораженного участка и боли при кашле или каком-либо движении. Обычно боль резкая и колющая, и в основном в левой стороне.

Остеохондроз

При остеохондрозе, разрушении и стирании межпозвоночных дисков, часто возникают боли, похожие на симптомы патологий соседних органов. И для того, чтобы понять, что именно болит, пациенту предстоит сделать МРТ и сдать другие необходимые анализы.

Межпозвоночная грыжа

Характеризуется смещение межпозвоночного диска в сторону от положенного ему места. Чем сильнее запущена грыжа, тем больше она напоминает сердечную боль. Такой недуг требует курса лечения для восстановления нормального состояния спины.

Воспаление мягких и нервных окончаний в спине

Такую боль можно отличить от инфаркта измерив давление. Также стоит обратить внимание на внешний вид — при инфаркте кожа резко бледнеет.