Онколог рассказал, как не заболеть раком

Главный онколог Татарстана Эдуард Нагуманов дал несколько советов, как снизить риск развития рака и как выявить его на ранних стадиях. Об этом пишет "Татар-информ".

Прежде всего, врач призвал отказаться от курения и алкоголя.

"Все знают, что курение вредит. При злокачественных новообразованиях курение влияет на развитие 16 видов рака", — пояснил он.

Нагуманов напомнил, что чрезмерное употребление алкоголя может повлиять на развитие опухолей полости рта, желудочно-кишечного тракта и гортани.

Он также посоветовал контролировать собственный вес.

"Кроме этого, нужно уделять внимание адекватной физической нагрузке как минимум 30 минут в день", — добавил онколог.

Специалист предостерег от длительного нахождения на солнце с открытыми участками тела. Он также призвал соблюдать правила безопасности на работе в случае наличия профессиональной вредности и дома, где возможен контакт с бытовой химией.

"Выполнение только этих правил снизит риск развития любого злокачественного образования на 30%", — заключил Нагуманов.