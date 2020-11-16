Названы первые симптомы диабета 

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Врач-эндокринолог Татьяна Маркова рассказала, какие симптомы говорят о том, что у человека развивается диабет. Об этом врач собщила в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Увеличение массы тела и постоянная жажда являются первыми симптомами развития диабета второго типа. Также о развитии заболевани сигнализирует плохая заживляемость ран и молочница.

"Следующий фактор для женщин, у мужчин реже, — это рецидивирующая молочница. Рецидивирующий кандидоз, как правило, сопровождает сахарный диабет", — уточнила врач.

Маркова отметила, что при развитии диабета первого типа масса тела начинает снижаться. Это заболевание характерно для молодых людей и сопровождается запахом ацетона изо рта.

Эндокринолог посоветовала следить за своим питанием и при малейшем подозрении на болезнь обращаться к врачу.