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Раскрыто вредоносное влияние защитных масок на лицо 

Lenta.ru 18 минут назад
Раскрыто вредоносное влияние защитных масок
Фото: Lenta.ru
Основатель лондонской клиники пластической хирургии 111 Harley St раскрыл негативное влияние защитных масок на кожу лица и поделился советами по борьбе с последствиями. Об этом сообщает Daily Mail.
Так, по словам доктора Янниса Александридиса (Yannis Alexandrides), проблемы с кожей появляются из-за скопления вредоносных бактерий, которые возникают в связи с высокой концентрацией выдыхаемого воздуха под маской. Впоследствии они могут привести к возникновению различных дефектов.
Например, средства индивидуальной защиты могут провоцировать мелкие морщины и различные высыпания.

«Преждевременное старение, по сути, возникает из-за воспаления кожи, которое вызвано ношением маски. Они разрушают эпидермальный барьер путем физического истирания. Проблема возникает не тогда, когда человек ходит в маске, а когда он ее снимает. В этот момент естественная защита кожи ослаблена. Это означает, что бактерии, загрязнения и другие вредные токсины могут проникать в дерму и вызывать окисление, стимулируя воспалительную реакцию. Кроме того, из-за сильной потери влаги кожа становится сухой и обезвоженной»,

— пояснил эксперт.
Александридис добавил, что повышение температуры, возникающее из-за удерживаемого маской выдыхаемого углекислого газа, может спровоцировать скопление мертвых клеток, грязи и кожного жира, что, в свою очередь, вызывает высыпания.
Для предотвращения описанных проблем доктор предлагает носить шелковые маски. По его словам, этот материал мягче других и меньше травмируют лицо. Также он советует использовать питательный крем, который создаст защитный слой между кожей и маской. Это поможет успокоить чувствительную зону и уменьшить дальнейшее трение.
Александридис предупредил, что из-за разрушения эпидермального барьера могут потрескаться губы: от подобных повреждений помогут сыворотки и густые мази, способные восполнять потерянную влагу и защищать от трещин.
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