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Назван продукт, повышающий риск диабета на 60 процентов

Даня Виттиг
1 час назад
Ученые обнаружили, что регулярное употребление куриных яиц повышает риск развития диабета второго типа. Исследование об этом опубликовано в журнале British Journal of Nutrition.
Специалисты Китайского медицинского университета совместно с коллегами из Университета Южной Австралии и Катарского университета изучили данные о диете 8545 человек, собранные с 1991 по 2009 годы.
Таким образом, ученые выяснили, что включение в рацион более 38 граммов яиц в день увеличивает риск диабета примерно на 25 процентов. Люди, которые употребляли более 50 граммов продукта (примерно одно яйцо) в день, риск заболевания возрастал на 60 процентов. Кроме того, женщины подвержены заболеванию больше, чем мужчины.
По мнению ученых, полученные выводы позволили доказать, что риск диабета возрастает прямо пропорционально росту потребления яиц.
Ранее "Рамблер" сообщал о главной причине диабета.
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