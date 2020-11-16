Специалисты Китайского медицинского университета совместно с коллегами из Университета Южной Австралии и Катарского университета изучили данные о диете 8545 человек, собранные с 1991 по 2009 годы.

Таким образом, ученые выяснили, что включение в рацион более 38 граммов яиц в день увеличивает риск диабета примерно на 25 процентов. Люди, которые употребляли более 50 граммов продукта (примерно одно яйцо) в день, риск заболевания возрастал на 60 процентов. Кроме того, женщины подвержены заболеванию больше, чем мужчины.