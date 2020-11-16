Названы первые симптомы диабета 

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Увеличение массы тела и постоянная жажда являются первыми симптомами развития диабета второго типа, рассказала врач-эндокринолог Татьяна Маркова

По ее словам, о развитии заболевания также могут сигнализировать плохая заживляемость ран и молочница.

"Следующий фактор для женщин, у мужчин реже, — это рецидивирующая молочница. Рецидивирующий кандидоз, как правило, сопровождает сахарный диабет",

— уточнила врач в комментарии радиостанции " Говорит Москва ".

Маркова отметила, что при развитии диабета первого типа масса тела, наоборот, начинает снижаться. Это заболевание характерно для более молодых людей и сопровождается запахом ацетона изо рта, добавила она.

Эндокринолог рекомендовала следить за своим питанием и образом жизни, а при малейшем подозрении на болезнь обращаться к врачу.