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Названы первые симптомы диабета 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
Названы первые симптомы диабета
Фото: РИА Новости
Увеличение массы тела и постоянная жажда являются первыми симптомами развития диабета второго типа, рассказала врач-эндокринолог Татьяна Маркова.
По ее словам, о развитии заболевания также могут сигнализировать плохая заживляемость ран и молочница.

"Следующий фактор для женщин, у мужчин реже, — это рецидивирующая молочница. Рецидивирующий кандидоз, как правило, сопровождает сахарный диабет",

— уточнила врач в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Маркова отметила, что при развитии диабета первого типа масса тела, наоборот, начинает снижаться. Это заболевание характерно для более молодых людей и сопровождается запахом ацетона изо рта, добавила она.
Эндокринолог рекомендовала следить за своим питанием и образом жизни, а при малейшем подозрении на болезнь обращаться к врачу.
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Болезни и лекарства , Татьяна Маркова , Радиостанция "Говорит Москва"
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