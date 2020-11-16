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Диетолог объяснила причины тяги к сладкому 

Даня Виттиг 1 час назад
Диетолог объяснила причины тяги к сладкому
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, почему людей тянет на сладкое. Желание съесть какую-то сладость может быть вызвано различными причинами. Иногда человеку не хватает веществ, и он пытается компенсировать их за счет других продуктов. Об этом сообщает радио Sputnik.
Однако в этом случае сладкому есть более полезная альтернатива.

«Это может быть нехватка хрома, магния, витаминов группы B. Хром можно получить в виде добавок, он содержится в мясе, в морепродуктах. Магний — в гречке, в зеленых овощах, в семечках. Витамины группы B — это мясо, сложные углеводы, цельнозерновой хлеб, крупы», — пояснила эксперт.

Также причиной страсти к сладостям может стать стресс, нехватка положительных эмоций и энергии, недосып или скрытая инфекция.
По мнению врача, если вы все-таки решили исключить из своего рациона сахар, то съеденный кусочек торта не следует рассматривать как срыв. Можно съесть лакомство, а затем вернуться к диете, главное — не зацикливаться.

«Иногда срывы бывают полезнее, чем жесткие ограничения. Если человеку некомфортно, он все равно сорвется», — подытожила она.

Ранее "Рамблер" сообщал, в чем заключается вред компотов.
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Болезни и лекарства , Елена Соломатина
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