Диетолог объяснила причины тяги к сладкому 

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, почему людей тянет на сладкое. Желание съесть какую-то сладость может быть вызвано различными причинами. Иногда человеку не хватает веществ, и он пытается компенсировать их за счет других продуктов. Об этом сообщает радио Sputnik

Однако в этом случае сладкому есть более полезная альтернатива.

«Это может быть нехватка хрома, магния, витаминов группы B. Хром можно получить в виде добавок, он содержится в мясе, в морепродуктах. Магний — в гречке, в зеленых овощах, в семечках. Витамины группы B — это мясо, сложные углеводы, цельнозерновой хлеб, крупы», — пояснила эксперт.

Также причиной страсти к сладостям может стать стресс, нехватка положительных эмоций и энергии, недосып или скрытая инфекция.

По мнению врача, если вы все-таки решили исключить из своего рациона сахар, то съеденный кусочек торта не следует рассматривать как срыв. Можно съесть лакомство, а затем вернуться к диете, главное — не зацикливаться.