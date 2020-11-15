Что делать, если у вас камни в почках 

С каждым годом болезни почек поражают все больше людей. Одной из самых распространенных является образование камней. В современной урологии — это самая острая, насущная и распространенная проблема. «Рамблер» расскажет, что делать, если у вас диагностировали наличие камней в почках.

Мочекаменная болезнь (или уролитиаз) — это хроническая патология, обусловленная нарушением обмена веществ и сопровождающаяся образованием конкрементов (камней). Заболевание развивается и нарушает полноценный отток мочи, начинается воспалительный процесс в организме. Наиболее опасно то, что порой заболевание протекает абсолютно бессимптомно (примерно в 13% случаев).

Недуг может возникнуть в любом возрасте. Но чаще его диагностируют у людей 30-50 лет. Причем мужчины болеют в три раза чаще, чем женщины.

Основные причины возникновения камней в почках: изменение в составе мочи, на которое влияет качество употребляемой воды, наследственная предрасположенность,

дефекты при развитии почек,

сужение мочеточника (может быть врожденным у ребенка),

жаркий климат, при котором, как правило, употребляется больше жидкости, и происходит более частое потоотделение.

инфекция почек и мочевого пузыря,

употребление в большом количестве продуктов, богатых кальцием,

неправильное питание — чрезмерное потребление жирной и вредной пищи,

малоподвижный образ жизни.

Симптомы колики или тупая боль в районе поясницы, которая при этом может усиливаться вследствие различных физических нагрузок, в том числе и таких слабых, как длительная ходьба,

невыносимая или просто крайне сильная боль, которая также может отдавать в бедра, низ живота, половые органы,

неприятные ощущения либо затруднения при мочеиспускании, также частые позывы к мочеиспусканию,

в редких случаях возможна тошнота, и даже рвота,

вздутие живота,

появление в моче осадка желтого или красного цветов, кровь в моче.

Боль от камней в почках проявляется далеко не сразу, то есть, поначалу заболевание не проявляется. Появление болевых ощущений начинаются лишь тогда, когда камень начинает перемещаться в мочевыводящих путях.

Лечение

Для начала следует испробовать консервативную терапию. Врач назначит медицинские препараты, физиотерапию и диеты. В случае, если это не поможет, необходимо хирургическое вмешательство.

Раньше открытая операция была единственным вариантом извлечения камней из мочевых путей. Но в наши дни такой метод используется крайне редко, поскольку является травматическим. Основные показания к открытой операции — развивающаяся почечная недостаточность и конкременты больших размеров.