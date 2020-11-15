Онколог раскрыл ложные признаки рака 

Врач-онколог Михаил Мяснянкин раскрыл россиянам ложные признаки рака. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу.

По словам специалиста, в современной онкологической науке есть понятие гипердиагностики опухолевого процесса. Речь идет о постановке диагноза рака, который потом не подтверждается. К ложному выводу о злокачественном образовании врачей иногда приводит показатель онкомаркера, который резко повышается.

«Повышение онкомаркера в два-три раза не говорит ни о каком патологическом онкологическом процессе. Зачастую это может быть связано с абсолютно доброкачественными процессами», — объяснил Мяснянкин.

Для устранения ошибок в диагностике он призвал граждан обращаться к другим специалистам. «Иногда патоморфолог пишет — "подозрение на опухоль". Естественно, пациент начинает тревожиться с таким диагнозом. Правила хорошего тона в настоящий момент говорят о том, что можно и даже нужно получать второе мнение», — отметил онколог.

Однако самой распространенный вариант ложного подозрения на рак — это самодиагностика человека, который нашел у себя симптомы после прочтения статей в интернете. «Если вы подозреваете, что со здоровьем что-то не так — следует обращаться к врачу», — заключил врач.