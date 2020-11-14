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Столичный диетолог назвала опасный для диабетиков напиток 

Вечерняя Москва 24 минуты назад
Диетолог назвала опасный для диабетиков напиток
Фото: Вечерняя Москва
Страдающим диабетом людям лучше отказаться от употребления фруктовых соков. Об этом в субботу, 14 ноября, предупредила главный внештатный специалист диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
Она пояснила, что отжим сока из фруктов приводит к потере пищевых волокон, что провоцирует повышение всасывания сахаров.

— Выбирая между целым фруктом и натуральным соком, предпочтение всегда за фруктом, так как при приготовлении сока мы теряем множество пищевых волокон и разрушаем стенки клеток, тем самым повышая концентрацию простых сахаров и улучшая их всасываемость,

— отметила диетолог.
Сладости диабетикам есть можно, но необходимо выбирать горький шоколад и десерты с сахарозаменителем. Также не нужно исключать из рациона фрукты и ягоды.
Однако от алкоголя важно отказаться, поскольку он содержит много калорий и токсинов. Такие напитки оказывают негативное влияние на обмен веществ и накоплению жиров в организме. Это, в свою очередь, создает риск развития диабета второго типа и проблем с сердцем и сосудами, передает агентство городских новостей «Москва».
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Болезни и лекарства , Антонина Стародубова , АГН "Москва"
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