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Доктор Мясников назвал способы снизить риск пневмонии 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
Мясников назвал способы снизить риск пневмонии
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал способы снизить риск пневмонии. Свои рекомендации он озвучил в эфире программы «О самом главном», выпуск опубликован на YouTube.
Доктор отметил, что вирусная пневмония поражает в основном пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания: гипертония, диабет, хронические заболевания почек или легких, а также лишний вес.
Мясников подчеркнул, что его рекомендации будут касаться как пневмоний, вызванных коронавирусом, так и других видов. По словам врача, люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические болезни, обязаны «перед собой, перед своими родными, детьми, родителями сделать себе вакцинацию от тех инфекционных болезней, от которых эти прививки есть», в том числе прививку от гриппа.
Он уточнил, что вакцина не дает стопроцентной гарантии, однако снижает риск тяжелого течения болезни.

«Сколько у меня в больнице умерло от осложнений гриппа людей. Привитый не умер ни один. Все непривитые», — добавил доктор.

Кроме того, Мясников призвал пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями сделать прививку от пневмококка, гепатита B и от COVID-19. Тем, у кого отсутствует или не работает селезенка, по его словам, также необходима прививка от менингококка. Доктор подчеркнул, что хроническим больным нужно строго контролировать свои параметры здоровья и внимательно относиться к симптомам.
Ранее Мясников констатировал беспомощность «белого человека» из-за COVID-19 и заявил, что коронавирус необходимо признать природным явлением. Доктор добавил, что вирус «никуда не уйдет», а его «приливы и отливы неизбежны».
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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