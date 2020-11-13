Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал способы снизить риск пневмонии. Свои рекомендации он озвучил в эфире программы «О самом главном», выпуск опубликован на YouTube

Доктор отметил, что вирусная пневмония поражает в основном пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания: гипертония, диабет, хронические заболевания почек или легких, а также лишний вес.

Мясников подчеркнул, что его рекомендации будут касаться как пневмоний, вызванных коронавирусом, так и других видов. По словам врача, люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические болезни, обязаны «перед собой, перед своими родными, детьми, родителями сделать себе вакцинацию от тех инфекционных болезней, от которых эти прививки есть», в том числе прививку от гриппа.

Он уточнил, что вакцина не дает стопроцентной гарантии, однако снижает риск тяжелого течения болезни.

«Сколько у меня в больнице умерло от осложнений гриппа людей. Привитый не умер ни один. Все непривитые», — добавил доктор.

Кроме того, Мясников призвал пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями сделать прививку от пневмококка, гепатита B и от COVID-19. Тем, у кого отсутствует или не работает селезенка, по его словам, также необходима прививка от менингококка. Доктор подчеркнул, что хроническим больным нужно строго контролировать свои параметры здоровья и внимательно относиться к симптомам.