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Врач объяснил, почему опасно лечиться от COVID-19 самостоятельно 

Анна Арсеньева 1 час назад
Вместо того, чтобы вызвать врача, многие во время пандемии начали заниматься самолечением: пить лекарства не по назначению медиков, а по рекомендациям переболевших знакомых. Заведующий отделением в Диагностическом центре №5 Денис Прокофьев рассказал, почему это опасно. Подробнее — в материале "Рамблера".
По словам врача, люди пересылают друг другу сообщения со схемами лечения вирусной инфекции. Одна из подобных рекомендаций — пить "Дексаметазон".

"Для того, чтобы лечить данным препаратом нужно, знать об пациенте всю информацию: вес, рост, хр.заб и др. мед.показатели! Появляются сообщения, что данный препарат пропал из аптек различных городов— все раскупили!" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены) — написал Прокофьев.

Медик рассказал, что "Дексаметазон" при неправильном лечении может вызвать побочные эффекты. Например, повышение артериального давления, уровня глюкозы, свертываемости крови, расстройство пищеварения, снижение иммунитета. У женщин из-за лекарства могут начать расти волосы на лице, а также произойти нарушение менструального цикла.
Кроме того, Денис Прокофьев назвал и другие препараты, которые опасно пить без консультации врача:

"Лидеры схем: азитромицин, ксарелто, плаквенил или аналоги. ЗАПОМНИТЕ! Ксарелто сильно повышает риск желудочно-кишечных кровотечений! Этот препарат, как впрочем и другие антикоагулянты, нужно пить вместе с ИПП (нексиум, омез, париет и др.)".

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Болезни и лекарства , Видео
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