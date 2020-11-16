Вместо того, чтобы вызвать врача, многие во время пандемии начали заниматься самолечением: пить лекарства не по назначению медиков, а по рекомендациям переболевших знакомых. Заведующий отделением в Диагностическом центре №5 Денис Прокофьев рассказал, почему это опасно. Подробнее — в материале "Рамблера".

По словам врача, люди пересылают друг другу сообщения со схемами лечения вирусной инфекции. Одна из подобных рекомендаций — пить "Дексаметазон".

"Для того, чтобы лечить данным препаратом нужно, знать об пациенте всю информацию: вес, рост, хр.заб и др. мед.показатели! Появляются сообщения, что данный препарат пропал из аптек различных городов— все раскупили!" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены) — написал Прокофьев.

Медик рассказал, что "Дексаметазон" при неправильном лечении может вызвать побочные эффекты. Например, повышение артериального давления, уровня глюкозы, свертываемости крови, расстройство пищеварения, снижение иммунитета. У женщин из-за лекарства могут начать расти волосы на лице, а также произойти нарушение менструального цикла.

Кроме того, Денис Прокофьев назвал и другие препараты, которые опасно пить без консультации врача: