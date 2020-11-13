Группа крови и серьезные болезни

Предрасположенность к различным недугам связана не только с генетикой, но и с группой крови. Подробнее о том, каким болезням подвержены обладатели той или иной группы крови — в материале "Рамблера".

Тромбы

Датские исследователи изучали, как группа крови взаимодействует с генетической предрасположенностью к тромбозу глубоких вен. В рамках работы ученые проанализировали результаты более чем 30-летнего наблюдения за состоянием здоровья 66 тысяч человек. Оказалось, что люди со II, III и IV группой крови имеют на 40% более высокий риск развития тромбоза, чем обладатели I группы.

Деменция и потеря памяти

Возрастных когнитивных нарушений следует опасаться обладателям IV группы крови. Ученые выяснили, что люди с этой группой крови рискуют столкнуться с деменцией на 82% чаще других. По мнению специалистов, это связано с тем, что у обладателей IV группы крови, как правило, выше содержание особого типа белка, который влияет на свертываемость и, соответственно, играет важную роль в развитии деменции.

Рак желудка

Ученые из Каролинского университета выяснили, что II группа крови повышает риск развития рака желудка на 20%. Вместе с тем пациенты с I группой крови продемонстрировали более низкую устойчивость к бактериям Helicobacter pylori, которые вызывают гастрит и язву желудка.