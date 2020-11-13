Врач объяснил, почему из-за усталости сложно уснуть

Александр Калинкин. Как ни парадоксально, чем больше изматывающих и стрессовых моментов происходило с человеком в течение дня, тем сложнее ему потом уснуть. Казалось бы, после такого эмоциональной и физической отдачи требуется качественный отдых. Почему же заснуть не получается, рассказал руководитель центра медицины сна МГУ имени Ломоносова

«Понятие усталости — очень растяжимое. Если усталость вызвана стрессом, связана с активным действием (физическим или ментальным), это ведет к перевозбуждению — к активации систем, отвечающих за бодрствование», — объясняет Александр Калинкин. — «В мозге человека существует большое количество центров, разбросанных по разным участкам головного мозга. Одни отвечают за вхождение человека в состояние сна, другие — за бодрость».

Существует очень тонкая грань взаимоотношений между этими центрами. По словам сомнолога, усталость, связанная с физическим или ментальным перенапряжением, как раз приводит к избыточной активации систем, отвечающих за бодрствование.

Естественно, человек получает не только повышенную концентрацию в центрах бодрствования, но и прилив гормона стресса (кортизола), который в нормальном состоянии должен активно вырабатываться в утренние часы, подготавливая человека к пробуждению.

«При наличии усталости, связанной с какой-то стрессовой ситуацией, к вечеру может возникнуть повышение уровня кортизола, что не даст человеку уснуть»,

— резюмирует Александр Калинкин.

Неспособность человека уснуть в нужное ему время сомнолог разделяет на два состояния — острая и хроническая бессонница. Острая чаще всего связана как раз со стрессовыми ситуациями и эмоциональной перегрузкой. Она проходит постепенно, когда стрессовый фактор нивелируется.

«Ситуация стабилизируется иногда и вовсе без лечения, через некоторое время человек снова сможет нормально засыпать», — рассказывает Александр Калинкин. — «Если же у него возникают различные ситуации, которые еще больше его невротизируют, стресс не уходит из его жизни, это может привести к развитию хронической бессонницы».

Физически тело устает, а мозг продолжает работать, вырабатывая кортизол. Таким образом, у пациента может выработаться даже страх незасыпания (знакомое всем волнение из-за того, что до пробуждения осталось совсем немного, а уснуть не получается). По словам сомнолога, такой страх, естественно, еще больше активизирует центр бодрости.

Что нужно делать?

«Переносимость стрессовых ситуаций и минимизация последствий напрямую зависят от образа жизни человека: от питания, физической активности», — рассказывает Александр Калинкин. — «Любые аэробные физические нагрузки снижают влияние стресса на организм. Доказано, что спортсменам гораздо проще заснуть».

Разумеется, под физическими нагрузками не подразумевается интенсивные или кардио-тренировки за 15 минут до сна. По словам сомнолога, активные физнагрузки только стимулируют бодрствование. Поэтому не рекомендуется заниматься активным спортом за четыре часа до сна.

Для расслабления организма практикуется такая активность, как прогулки, легкая растяжка или йога.

«Касаемо питания: люди, которые чувствуют усталость в течение дня, часто используют стимулирующие вещества, прежде всего, кофеин», — приводит пример Александр Калинкин. — «Так, к сожалению, поступают многие, потому что часто недосыпают. Это не только из-за каких-то нарушений сна: из-за увеличения социальной активности им необходимо сокращать время своего сна, иначе в течение дня они не успевают выполнять свои задачи».

По словам сомнолога, такое пренебрежение сном чаще всего и ведет к сильной усталости, так как достаточно человеку не доспать буквально полчаса, и он будет чувствовать себя разбитым.

Кофеиносодержащие продукты — кофе, крепкий чай, шоколад — стоит максимально исключить из своего рациона питания, так как они усугубляют проблемы бессонницы.

«Курение и алкоголь тоже имеют свою фазу влияния на сон. Человек возбуждается, может перевозбуждаться и быть очень активным, а затем наблюдается очень резкий спад», — рассказывает Александр Калинкин. — «Алкоголь, с одной стороны, способствует засыпанию, с другой — когда метаболизация заканчивается, человек резко просыпается».

Курение также влияет на выработку различных нейромедиаторов, прежде всего дофамина, который обладает определенным стимулирующим действием.

Совокупность внешних факторов (образ жизни человека) в сочетании с фоновой патологией приводит к тому, что у человека возникают проблемы с о сном. Поэтому сомнологи прежде всего занимаются поиском причины бессонницы и воздействуют конкретно на нее, вместо того, чтобы просто назначать какое-то снотворное. Разумеется, такие препараты тоже практикуются, но только при острой фазе. При хронической бессоннице важно и нужно устанавливать причину ее возникновения.