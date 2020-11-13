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Россиянам рассказали о схожести стресса с реальными симптомами заболеваний 

Lenta.ru и ещё 9 10 часов назад
Врач рассказала о неожиданных симптомах стресса
Фото: Callaghan O'Hare / Reuters
Проявления стресса могут быть похожи на реальные симптомы заболеваний. Об этом россиянам рассказала клинический психолог Ирина Хвингия, передает радио Sputnik.
По ее словам, стресс и негативные эмоции могут проявляться, как простуда (потоотделение, сухость кожи) или сахарный диабет (повышение сахара в крови), конъюнктивит или аллергическая реакция. Психолог добавила, что при стрессе может повышаться температура. Это называется термоневроз, но в таком случае температура обычно не превышает 37,5 градусов — если она достигла 38 градусов, это может говорить о воспалительных процессах.
Хвингия также рассказала, как отличить проявления стресса, а не болезни. Она отметила, что особенность термоневроза заключается в том, что он не реагирует на жаропонижающие. Кроме того, признаки стресса, как правило, проявляются одновременно.

«Если помимо симптомов есть усталость утром, быстрая утомляемость, повышенная раздражительность, скорее всего, речь идет о стрессе», — объяснила специалист.

Однако, если у человека появились признаки, например, сахарного диабета, стоит обратиться к врачу и сдать анализы, подчеркнула психолог.
Ранее в ВОЗ рассказали, что стресс и беспокойство во время пандемии — нормальное явление и для борьбы с ними стоит придерживаться распорядка дня, здорового питания и физической активности. Причиной такого состояния является неопределенность, в которой находятся люди, а также новые ограничения. Особо уязвимыми к стрессу оказались люди с уже имеющимися расстройствами психики и зависимостями.
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Болезни и лекарства , ВОЗ , ИА Sputnik
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