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Почему люди потеют на нервной почве 

Анастасия Иванова 29 минут назад
Почему люди потеют на нервной почве
Фото: depositphotos.com
Когда в жизни происходит какое-то потресение, помимо негативных эмоций, мы часто испытываем физические недомогания. Например, если предстоит серьезный разговор с начальством или близкие люди оказались в беде, организм может отрегаировать повышенным потоотделением. Не зря фраза о потеющих ладонях стала фразеологизмом. "Рамблер" выяснил, почему люди потеют из-за страха.
Согласно статистике, почти 50% людей страдают от потливости во время стресса. В нормальном режиме человек потеет для того, чтобы избавиться от шлаков и токсинов, отрегулировать температуру, а также отрегулировать баланс воды и соли в организме. В режиме стресса выделение пота обусловлено реакцией на потенциальную опасность.
В древности человек мог отреагировать на опасность двумя способами: бежать или сдаться. В обоих случаях организм активно выделял пот. При беге он помогал охладить организм, а если бежать не выходило, то пот помогал притвориться мертвым. Липкое существо, источающее неприятный запах, могло оттолкнуть нападающего.
Считается, что избавиться от повышенного потоотделения можно, исключив источники стресса. Так как они взаимосвязаны, стресс увеличивает потоотделение, а оно усиливает нервное напряжение и неуверенность в себе.
Но иногда нервная система поражена настолько, что необходимо обратиться к врачу и проверить гормоны. Также врачебного вмешательства требует ситуация, когда потливость появилась внеезапно. Это может стать признаком болезни сердца или развития опухоли.
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