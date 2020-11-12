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Названы самые опасные передающиеся по наследству виды рака 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Названы передающиеся по наследству опасные виды рака
Фото: Lenta.ru
Самые опасные передающиеся по наследству виды рака — это рак яичников и груди у женщин и рак поджелудочной железы. Об этом свидетельствуют результаты исследования уровня осведомленности россиян о генетически обусловленных видах рака. Их приводит издание «Такие дела».
На развитие рака груди и яичников отвечают мутации в генах BRCA1 и BRCA2 — они наблюдаются у 22-28 процентов пациенток с такими диагнозами. Вне зависимости от возраста данные нарушения на генном уровне имеются и у 6 процентов пациентов с раком поджелудочной железы вне зависимости от пола, а также у 5-10 процентов мужчин с раком простаты.

«Гены BRCA1 и BRCA2 отвечают за регулярное восстановление нашей ДНК. (…) Однако если эти гены не работают должным образом, то в ДНК постепенно накапливаются изменения, которые могут спровоцировать бесконтрольное деление клеток и запустить онкологический процесс», — пояснила заведующая молекулярно-биологической лабораторией Московской городской онкологической больницы №62 Ирина Демидова.

Кроме того, издание отмечает, что вероятность передачи мутаций этих генов детям достигает 50 процентов, тогда как большая часть россиян не знает о возможности передачи рака на генном уровне. Демидова отметила, что тестирование на мутации этих генов включено в программу ОМС и знание об их наличии может спасти жизнь.
Ранее исследователи назвали самые опасные виды рака в России. Сообщается, что ежегодно от онкозаболеваний умирают более 150 тысяч мужчин и 130 тысяч женщин. На протяжении пяти лет самым смертельным видом онкологического заболевания остается рак органов дыхания: за 2019 год от него скончались 50 тысяч россиян.
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Болезни и лекарства , Ирина Демидова
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