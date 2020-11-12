Врач объяснил, провоцирует ли сладкое рак

— Да, так бывает. Есть гипотеза западного и восточного типа диет. Восточный тип подразумевает большое количество растительных продуктов, но в какой-то мере меньше углеводов. Западный тип диеты — тот, которого мы придерживаемся. Это рафинированные продукты, легкоусвояемые углеводы. Там, где преобладает восточный тип диеты, чаще выявляют рак желудка, а у людей, которые придерживаются западного типа диеты, — рак кишечника, — отметил онколог.