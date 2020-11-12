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Потливость оказалась признаком неизлечимой болезни 

Lenta.ru 5 часов назад
Потливость оказалась признаком неизлечимой болезни
Фото: Lenta.ru
Потливость без какой-либо очевидной причины оказалась одним из наиболее распространенных признаков неизлечимой болезни Паркинсона. Об этом сообщила газета Express со ссылкой на Американскую ассоциацию болезни Паркинсона.
Как отмечает издание, симптомы как правило развиваются постепенно и кажутся незначительными. Чрезмерное потоотделение, по словам специалистов, затрагивает, в основном, верхнюю половину тела.
При этом не у всех, страдающих болезнью Паркинсона, есть такие симптомы. Поскольку недуг является одним из видов двигательного расстройства, связанные с ней немоторные симптомы часто можно не заметить.
Ранее ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли способ восстановить мозг мышей, поврежденный болезнью Паркинсона. Для этого они перепрограммировали специфичные клетки головного мозга — астроциты — в новые нейроны, которые заменили утраченные нервные клетки, что позволило устранить симптомы расстройства. Для этого они понизили активность специфического белка PTBP1 в астроцитах — звездовидных клетках, которые выполняют множество вспомогательных функций.
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