Потливость оказалась признаком неизлечимой болезни 

Потливость без какой-либо очевидной причины оказалась одним из наиболее распространенных признаков неизлечимой болезни Паркинсона. Об этом сообщила газета Express со ссылкой на Американскую ассоциацию болезни Паркинсона.

Как отмечает издание, симптомы как правило развиваются постепенно и кажутся незначительными. Чрезмерное потоотделение, по словам специалистов, затрагивает, в основном, верхнюю половину тела.

При этом не у всех, страдающих болезнью Паркинсона, есть такие симптомы. Поскольку недуг является одним из видов двигательного расстройства, связанные с ней немоторные симптомы часто можно не заметить.