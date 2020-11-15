Почему мыться в ванной может быть опасно 

Самый простой способ снять стресс — понежиться в ванной лишние полчаса, однако врачи говорят, что это может вызвать негативные последствия. "Рамблер" выяснил, чем именно опасен прием ванны.

Даже если человек отлично себя чувствует, длительное пребывание в горячей воде негативно воздействует на ткани и органы. По мнению врачей, больше всего страдает сердце. Особенно, если горячая вода покрывает зону груди. В какой-то момент мышца начинает быстрее сокращаться, ритм становится хаотичным. Длительное расширение сосудов из-за горячей воды снижает кровяное давление, поэтому процедура расслабления может закончиться головокружением и обмороком.

Любое храническое воспаление может обостриться, а общее состояние станет хуже, если продолжать принимать горячие ванны. В это же время с кожи смывается защитный барьер и делает нас уязвимыми к болезнетворным бактериям.

Врачи считают, даже абсолютно здоровый человек может находиться в ванной не более 20 минут. Далее организм получает от этого процесса больше вреда, чем пользы.