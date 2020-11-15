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Почему мыться в ванной может быть опасно 

Анастасия Иванова 1 час назад
Почему мыться в ванной может быть опасно
Фото: depositphotos.com
Самый простой способ снять стресс — понежиться в ванной лишние полчаса, однако врачи говорят, что это может вызвать негативные последствия. "Рамблер" выяснил, чем именно опасен прием ванны.
Даже если человек отлично себя чувствует, длительное пребывание в горячей воде негативно воздействует на ткани и органы. По мнению врачей, больше всего страдает сердце. Особенно, если горячая вода покрывает зону груди. В какой-то момент мышца начинает быстрее сокращаться, ритм становится хаотичным. Длительное расширение сосудов из-за горячей воды снижает кровяное давление, поэтому процедура расслабления может закончиться головокружением и обмороком.
Любое храническое воспаление может обостриться, а общее состояние станет хуже, если продолжать принимать горячие ванны. В это же время с кожи смывается защитный барьер и делает нас уязвимыми к болезнетворным бактериям.
Врачи считают, даже абсолютно здоровый человек может находиться в ванной не более 20 минут. Далее организм получает от этого процесса больше вреда, чем пользы.

"Не рекомендуется дольше пяти минут принимать горячие ванны, температура которых до 40 градусов, в ванне с водой до 35 градусов возможно пребывание до 15 минут. При использовании ванны более этого времени увеличивается риск негативного влияния на сердце и сосуды", — сообщил завотделением помощи на дому поликлиники № 121 столичного департамента здравоохранения Василий Фролов.

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Болезни и лекарства , Василий Фролов
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