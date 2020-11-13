Почему коронавирус опасно лечить антибиотиками

Знаменитый врач Евгений Комаровский в своем ютуб блоге поделился мнением на спорную и актуальную тему: пневмония и лечение антибиотиками. Как отметил доктор, в большинстве случаев применение препарата не требуется.

Тема пневмонии и антибиотиков обострилась, и, учитывая коронавирус, чуть ли не угрожает здоровью огромного количества людей. Пневмония или воспаление легких — наличие воспалительного процесса в легочной ткани. Само слово «пневмония» не говорит о том, кто в этом виноват. Возник воспалительный процесс в легких, причиной которой может быть инфекция или воздействие химического, токсического вещества.

Чаще всего, когда мы произносим сочетание «воспаление легких», мы имеем в виду некий инфекционный процесс. Этот воспалительный процесс легких может быть вирусным и бактериальным. Главное, что мы должны понимать: антибиотики используются для лечения бактериальной пневмонии. Само по себе слово «пневмония» — не диагноз, и надо понять, какая это пневмония.

Виды пневмонии

Есть три главных варианта пневмонии: бактериальная, вирусная и еще одна бактериальная, которая осложняется вирусной инфекцией. Мы можем проконтактировать с бактерией, которая называется «пневмококк» или «стафилококк». Пневмококк попадет в легкие и вызовет воспаление — будем лечить антибиотиками. Мы можем заработать вирусную инфекцию: грипп, аденовирус, коронавирус — и в легких возникнет вирусное воспаление. Оно не лечится антибиотиком: антибиотики не действуют на вирус. Возможна другая ситуация, когда возникает вирусная инфекция. На фоне вирусной инфекции изменяется вентиляция воздуха в легких, накапливается слизь, которая инфицируется, и возникает осложнение — бактериальная пневмония, которая лечится антибиотиками.

Почему антибиотики не лечат пневмонию

Если при вирусной инфекции даем антибиотик, найдутся бактерии, которые уцелеют после назначения этого антибиотика. Представьте классическую ситуацию: в легких живут три микроба, которых, на самом деле, триста тридцать три. Например, стрептококк, пневмококк, стафилококк не просто там живут, а конкурируют друг с другом.

Бактерии живут на определенных участках дыхательных путей. Или представьте водоем, из которого торчат пни, на них сидят птицы, которые могут сидеть только на этих пнях — в дыхательных путях примерно та же ситуация: есть определенные места, где сидят бактерии. Мы назначаем всем известный антибиотик пенициллин, ампициллин или амоксициллин. Амоксициллин убьет стрептококк, пневмококк, но на стафилококк не подействует. Половина или 2/3 дней освободилась — птицы могут размножаться. Когда мы в сообществе бактерий убиваем часть, оставшиеся получают условия для размножения. Более того, оставшийся стафилококк без антагонистов начинает размножаться — теперь имеем не просто пневмонию, а стафилококковую, которую лечить тяжело, для которой нужны более дорогие и токсичные антибиотики.

Медицинская наука доказала: профилактическое применение антибиотиков — огромная глупость. Это не работает, это неэффективно, более того: по некоторым данным, профилактическое назначение антибиотиков при вирусных инфекциях в 6-9 раз увеличивает развитие пневмонии бактериальной и вероятность осложнений.

огромное количество людей убеждено, что так и надо делать. Антибиотики упорно назначают, потому что:

в страховых компаниях тоже говорят: вовремя не назначили антибиотик — мы это оплачивать не будем, так как вы довели человека. Врачи, которые знают, что так нельзя, знают и другое: люди-обыватели убеждены, что надо лечиться именно так. Если врач не назначил антибиотик, а потом возникло воспаление легких, оно якобы возникло, потому что врач-растяпа вовремя не назначил нужное лекарство.

Именно юридические аспекты, страхи, незнание приводят к тому, что антибиотики массово назначаются. Сейчас ситуация приняла катастрофический размах: доходит до огромного количества людей — десятков тысяч. Я сталкиваюсь с этим минимум пять раз в день, когда звонят близкие, пациенты, которые пошли на КТ и получили заключение: воспаление на 20-30%. Это — коронавирусный процесс, он не имеет никакого отношения к бактериальной пневмонии. Вам написали «воспаление легких» — антибиотик. Спросить совершенно нормального вменяемого врача — зачем назначил два антибиотика? Он ответит: «А что я могу сделать? Если сейчас не назначу, он потом будет госпитализирован, станет хуже, и меня обвинят, что я вовремя не назначил».

Я вижу, какое огромное количество проблем это создает — убивает кучу людей. Мало того, когда врач видит 30%, в одном легком, 40% — в другом, он назначает, так называемые, антибиотики резерва, который назначают крайне редко, чуть ли не на реанимационном этапе, когда ничего не помогает, а с этих антибиотиков сплошь и рядом начинают дома. И, когда человек, который так лечился дома, попадает в больницу, ему очень плохо, а назначать нечего. Развивается пневмония, бактерии, на которых практически ничего не действует. Мы видим: чем активнее назначаются антибиотики на догоспитальном этапе, тем больше вероятность тяжелых, смертельно опасных осложнений.

Как лечиться без антибиотиков

Важно понять связь антибиотиков и коронавируса. На сегодня доказано, что есть фактически два варианта коронавирусной инфекции: до того, как вы начнете задыхаться, и после. Если чувствуете себя нормально — есть температура, но нет дефицита кислорода, общее состояние терпимое — фактически любое лечение, кроме жаропонижающих средств, ухудшает ваши перспективы. Мы лечимся, потому что нам страшно не лечиться, лечатся все вокруг, нас страшно запугали. Потому что президент Америки кричит, что надо лечиться азитромицином, хотя азитромицин применяется, когда пациента практически теряют. Был прекрасный антибиотик, нетоксичный, удобный, можно пить раз в день или принимать три дня — действует после этого еще десять дней. Сейчас его жрут все подряд, практически все бактерии будут к нему устойчивы — скоро забудем про этот препарат. Беда в том, что мы жрем антибиотики резерва, как фторхинолон третьего поколения, и другие дорогущие препараты.

Вменяемые люди, некоторые даже с высшим медицинским образованием, звонят и говорят: «У меня на КТ 25% одного легкого, 35% второго — какой антибиотик мне принимать? Я вижу, что коронавирус четко действует на мозги: зачатки логики и здравого смысла отключаются. Ребята, если не доказана бактериальная инфекция, бактериальное осложнение — антибиотики противопоказаны на любом этапе: хоть в больнице, хоть дома.

Дания или Бельгия делала большое исследование, где проанализировали людей, которые госпитализируются в стационары: когда человек реально больной, а не по блату. Более 70% госпитализированных — с дефицитом легких и нет намека на бактериальный процесс — чистое вирусное коронавирусное поражение легких. То есть, антибиотики противопоказаны.

Еще один момент не про коронавирус: обычный клинический анализ крови, который указывает на лейкоциты, формулу крови. Можете изучить мою программу „Клинический анализ крови“ — поймете, как по обычному клиническому анализу крови понять, вирусная инфекция или бактериальная. Клинический анализ крови показывает, есть ли доминирование бактериального процесса или нет — нужны антибиотики или нет. Это важнее, чем все тесты вместе взятые.

Еще одно заблуждение: подозрение на воспаление легких — надо назначить антибиотик. Это тоже не так. Бывают такие бактериальные инфекции, как пневмококк, который может вызвать крупозную пневмонию, когда есть температура, дыхательная недостаточность — тогда надо лечить немедленно. И, наоборот, когда у ребенка сопли, температура 39, и какой-то очажок в легких, и непонятно, пневмония это или нет — необязательно назначать антибиотики, если нет дыхательной недостаточности. Можно день-два дня понаблюдать, сделать анализ крови.

Любому врачу проще назначить антибиотик, еще проще — назначить два. Если рядом с вами врач, который сказал: „КТ, поражение — это вирус“, но при этом антибиотики не назначил — вам повезло: вы встретили врача, который понимает, что такое ответственность, медицинская наука; что нельзя из-за людской дурости назначать антибиотик. Если люди — дураки, врач не имеет права идти у них на поводу, он должен оставаться врачом и принимать ответственные решения.

Главное: не выпрашивайте антибиотики. При коронавирусе это — последнее, чем лечится инфекция. Подумайте об этом, делайте правильные выводы и учитесь.