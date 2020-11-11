Чем опасны боли в правом виске 

Боли в области правого виска могут возникать под воздействием различных факторов. Они указывают на развитие множества заболеваний, функциональных нарушений в организме человека. Чтобы устранить этот мучительный симптом, сперва нужно разобраться почему болит висок с правой стороны. «Рамблер» расскажет о причинах появления этой боли.

Пульсирующая боль в правом виске

Такая боль, в первую очередь, может быть реакцией вашего головного мозга на стресс. Чаще всего пульсирующая боль в правом виске является проявлением резких скачков внутричерепного давления (идиопатическая внутричерепная гипертензия), спазмов сосудов головного мозга или мигрени. Но это может быть и отраженная боль при воспалении мягких тканей зуба (пульпита).

Стреляющая боль в правом виске

Боль такого характера довольно часто оказывается симптомом невралгии тройничного нерва, реже — воспаления стенок височных артерий (темпорального артериита). Во втором случае пациенты отмечают чувство разбитости, потери сил и бессонницу, а боли могут распространяться на затылок, лицо, глаза и челюсть. Болезненные ощущения вызывает даже прикосновение к височной артерии.

Ноющая боль в правом виске

Ноющую головную боль медики часто относят к психогенным болям, которые сопровождаются повышенной раздражительностью, чувством тревоги и быстрой утомляемостью. Но и при проблемах с внутричерепным давлением боль в правом виске может иметь ноющий характер.

Тупая боль в правом виске

Тупая боль в правом виске напоминает ноющую. Такая боль возникает обычно после эмоционального перенапряжения или в результате полученной черепно-мозговой травмы. Если тупая боль начинается чуть ли не каждое утро и не отпускает несколько дней, то специалисты относят ее к психогенным или неспецифическим головным болям.

Давящая боль в правом виске

Давящая боль в правом виске может быть вызвана остеохондрозом или остеоартрозом шейного отдела позвоночника. При данных заболеваниях нарушается нормальное кровоснабжение головного мозга по правой позвоночной артерии. Это ведет к сосудистым нарушениям, изменениям в нервных сплетениях и, как следствие, к локализованным болям давящего характера.