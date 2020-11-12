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Почему люди с зубами живут дольше 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Почему люди с зубами живут дольше
Фото: depositphotos.com
Раньше был распространен миф, будто чем больше у вас здоровых зубов, тем дольше вы проживете. На самом деле, дело не только в здоровье зубов, но и в их количестве. "Рамблер" выяснил, почему люди с зубами живут дольше.
Исследователи из Oral Health Foundation в Великобритании выяснили, что чем больше у человека отсутствует зубов, тем меньше ему осталось жить. Так как сохранность челюсти — это один из ключевых индикаторов, который говорит о здоровье человека.
Кариозные зубы могут привести к распространению инфекции и проблемам с ЖКТ, а выпавшие зубы не дают человеку качественно пережевывать пищу. Он начинает изменять питание в сторону мягких продуктов: супов, творога и не получает полного набора полезных микроэлементов. Именно отсутствие необходимых витаминов сокращает годы жизни человека.
Также согласно наблюдениям экспертов, сохранившие почти все свои зубы к 70 годам люди чаще доживают до 100 лет. При этом потерявшие 5 и более зубов к возрасту 65 лет значительно чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза.
Специалисты убеждены, что зубы не только необходимо лечить, но и заполнять пустоты при помощи протезов. Это поможет улучшить не только внешний вид челюстного ряда, но и повысить качество жизни.
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