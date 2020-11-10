О чем может рассказать ушная сера

Далеко не все знают, что ушная сера не только выполняет защитную функцию, но и может поведать вам о здоровье организма. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Ушную серу вырабатывают более двух тысяч серозных желез, расположенных на внутренней части наружного слухового прохода. Секрет состоит из белков, липких жироподобных веществ (ланостерол, холестерин), минеральных солей и жирных кислот. А цвет, консистенция и запах ушной серы могут немало рассказать о состоянии здоровья.

Например, обильное выделение серы и ее потемнение говорят о том, что недавно организм испытал большой стресс. Секрет черного цвета обычно сигнализирует о наличии грибковой инфекции, если при этом ощущается зуд. Однако одноразовое потемнение не свидетельствует ни о каком заболевании.

Сера белого цвета является признаком того, что вашему организму не хватает витаминов и микроэлементов, а именно железа и меди. А секрет с запахом говорит о наличии инфекции среднего уха. Также может наблюдаться шум и заложенность в ушах.

Изменение консистенции серы и ее вытекание из уха свидетельствуют о возможной травме уха и начале воспалительного процесса. В этом случае следует обратиться к специалисту.