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30 вареных яиц за раз приводят к смерти: правда или миф 

Мира Маркина 6 часов назад
30 вареных яиц за раз приводят к смерти: правда ли это
Фото: depositphotos.com
Споров о пользе и вреде тех или иных продуктов ходит великое множество. Согласно одному из них, употребление 30 вареных яиц за раз способно спровоцировать летальный исход. Имеет ли это утверждение что-то общее с реальностью? Разбирался "Рамблер".
В 2019 году появилась новость о том, как житель Индии Субхаш Йадав поспорил с другом, что сможет съесть 50 вареных яиц. Вот только никто не догадывался, что пари обернется трагедией. Мужчина съел 41 яйцо, после чего ему внезапно стало плохо. Йадава доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание. Врачи не назвали точную причину смерти, но уточнили, что она связана с перееданием.
В 2012 году подобный случай произошел в Австралии, где мужчина скончался после того, как на спор выпил 28 сырых яиц.
Однако данные инциденты многие медики считают лишь исключениями из правила. По словам специалистов, чрезмерное употребление яиц чревато в большинстве случаев сильным запором, но никак не смертью. Летальный исход возможен лишь в случае, если человек страдает тяжелыми заболеваниями печени.
Крайне неприятные последствия возможны также, если человек в течение одного-двух месяцев будет питаться исключительно яйцами. Такая экстремальная белковая диета спровоцирует разрушение важнейших органов, прежде всего печени и почек.
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