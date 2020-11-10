Минздрав заявил об опасности антибиотиков при COVID-19 

Главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов объяснил, что самостоятельное лечение антибиотиками может привести к опасным последствиям для здоровья. Его слова передает АГН «Москва».
По его мнению, сам по себе COVID-19 нелья назвать показанием для применения антибиотиков, так как болезнь признана вирусной инфекцией.
«Назначение антибактериальной терапии у пациентов с COVID-19 оправдано только при наличии убедительных признаков бактериальной инфекции, включая лейкоцитоз, появление гнойной мокроты», — заявил он.
Однако необоснованная антибактериальная терапия может навредить организму и ухудшить состояние пациента.
Козлов призвал внимательно следить за приемом антибиотиков, назначенных врачом: четко следовать рекомендациям по режиму и кратности приема, а также длительности применения.
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