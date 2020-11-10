Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников нашел объяснение тому, почему при лечении больных иногда не хватает самого необходимого. В видео в TikTok он укорил россиян в том, что они разоряют медицину.

По словам доктора, многие жители страны проходят обследования и процедуры, которые им не нужны. В качестве примера Мясников привел пациентов, делающих компьютерную томографию при болях в голове и ультразвуковое исследование, когда закололо в боку.

«Потом мы назначаем пункции, потом мы делаем операции, а потом оказывается, что не надо было ничего этого делать», — продолжил аналогию телеврач и констатировал, что «эти самые находки неясной клинической значимости просто разорят нашу медицину».

По мнению Мясникова, ситуации, когда медицинским учреждениям не хватает самого необходимого, возникают из-за того, что «мы тратим деньги зря». Доктор также призвал россиян «не уподобляться обезьяне с гранатой» и не настаивать на ненужных методах лечения, так как от них может быть не только польза, но и большой вред.