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Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии 

Lenta.ru и ещё 1 8 часов назад
Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии
Фото: Доктор Комаровский / YouTube
Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял несколько мифов о пневмонии и ее лечении. Видео опубликовано на его YouTube-канале.
По словам доктора, само слово пневмония — это не диагноз. Он объяснил, что воспалительный процесс в легких может быть чаще всего вирусным или бактериальным. При этом важно понимать, что антибиотики используются только для лечения бактериальной пневмонии, а вирусное заболевание подобными препаратами не лечится.
Комаровский также назвал заблуждением представление о том, что назначение антибиотиков при вирусной пневмонии помогает избежать осложнений.

«На самом деле этого не происходит никогда. Только хуже становится», — отметил врач.

«Медицинская наука давным давно доказала, что профилактическое применение антибиотиков — это огромная глупость, что это не работает, что это неэффективно», — объяснил Комаровский. Он также подчеркнул, что, по некоторым данным, профилактическое назначением антибиотиков при вирусных инфекциях в 6-9 раз увеличивает вероятность развития бактериальной пневмонии.
«Если вы чувствуете себя нормально, есть температура, но нет дефицита кислорода, общее состояние терпимое, то фактически любое лечение, кроме жаропонижающих средств, ухудшает ваши перспективы», — заключил доктор и призвал зрителей не «выпрашивать антибиотики» у врачей.
Ранее Комаровский объяснил, почему иногда у детей долго не проходит насморк. Врач отметил, что сроки, в течение которых восстанавливаются слизистые оболочки, зависят от условий, в которых находится ребенок. Он также подчеркнул, что остаточные явления ОРВИ могут сохраняться на протяжении нескольких недель.
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Болезни и лекарства , Евгений Комаровский
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