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Определена главная причина развития рака 

Lenta.ru и ещё 2 17 часов назад
Определена главная причина развития рака
Фото: Pixabay / CC0 Public Domain
Ученые Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании в США определили главную причину развития рака. О своем открытии они сообщили в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.
Исследователи обнаружили, что превращение фенотипически нормальной клетки в злокачественную включает усиление двух ключевых элементов: антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов. Гены, чья избыточная активность провоцирует рак, заставляют некоторые клетки энергично бороться с активными формами кислорода и синтезировать вещества, помогающие клетке выжить и быстро расти.
Специалисты заставили ген G6PD производить избыточное количество глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в клетках мышей и людей. Этот фермент активен почти во всех клетках организма и участвует в нормальном метаболизме углеводов. Ученые показали, что одна только сверхэкспрессия G6PD превращала человеческие клетки в раковые и приводила к опухолям у мышей.
G6PD стимулирует выработку никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФН), критически важного кофермента для поддержания окислительно-восстановительного баланса (который предотвращает повреждение и гибель клетки), а также большого количества предшественников нуклеотидов.
Это подтверждает, что антиоксиданты на самом деле поддерживают рост опухоли, а не уменьшают его. Кроме того, соединения, блокирующие биосинтез нуклеотидов, являются одними из самых успешных химиотерапевтических препаратов от рака.
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