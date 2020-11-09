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Иммунолог назвала россиянам признаки нехватки витаминов в организме

Lenta.ru
9 часов назад
На нехватку витаминов в организме в первую очередь указывает внешний вид человека — в том числе, бледная сухая кожа, иногда с высыпаниями. Такой признак назвала врач-иммунолог Анна Шуляева, передают «Аргументы и факты».
Среди других факторов, указывающих на гиповитаминоз, специалистка указала сухие, секущиеся ломкие волосы, которые активно выпадают. Также стоит обращать внимание на ногти, которые слоятся и часто ломаются при недостатке витаминов. Кроме того, человек становится апатичным и вялым, чувствует слабость и с трудом встает по утрам.
Как стало известно ранее 9 ноября, британские медики выяснили, что дефицит витамина D может осложнить течение COVID-19. По их данным, витамин D может защитить организм от проникновения инфекции. Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов объяснил, что из-за неполноценного питания коронавирус пройдет в более тяжелой форме.
Из-за нехватки важных элементов организм хуже справляется с инфекциями, а его клетки разрушаются.
В сентябре сообщалось, что для поддержания иммунитета в течение осени стоит есть продукты, в которых есть бета-каротин, предшествующий витамину А, который блокирует проникновение вирусов и бактерий через слизистые верних дыхательных путей. Вторым важным витамином иммунолог Марина Аплетаева назвала витамин С — он помогает улучшать клеточный иммунитет.
Болезни и лекарства,Сергей Нетесов,РАН,Аргументы и Факты,
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