Среди других факторов, указывающих на гиповитаминоз, специалистка указала сухие, секущиеся ломкие волосы, которые активно выпадают. Также стоит обращать внимание на ногти, которые слоятся и часто ломаются при недостатке витаминов. Кроме того, человек становится апатичным и вялым, чувствует слабость и с трудом встает по утрам.
Как стало известно
ранее 9 ноября, британские медики выяснили, что дефицит витамина D может осложнить течение COVID-19. По их данным, витамин D может защитить организм от проникновения инфекции. Член-корреспондент Российской академии наук
(РАН
), заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов объяснил
, что из-за неполноценного питания коронавирус пройдет в более тяжелой форме.