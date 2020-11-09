Среди других факторов, указывающих на гиповитаминоз, специалистка указала сухие, секущиеся ломкие волосы, которые активно выпадают. Также стоит обращать внимание на ногти, которые слоятся и часто ломаются при недостатке витаминов. Кроме того, человек становится апатичным и вялым, чувствует слабость и с трудом встает по утрам.