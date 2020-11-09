Может ли желудок лопнуть на самом деле 

Наверняка многие слышали от родителей фразу «не ешь много, а то живот лопнет». «Рамблер» расскажет, может ли такое произойти с желудком на самом деле.

Объем желудка среднестатистического человека составляет пол литра. А когда мы едим, он постепенно растягивается, это происходит благодаря эластичности мышц. И в среднем объем может увеличиваться до одного литра. Если же человек страдает перееданием, то его желудок может растянуться еще сильнее. Известны случаи, когда у людей после приема пищи орган увеличивался до пяти литров.

Возможно ли такое, что желудок лопнет от переизбытка пищи? Да. Его стенки из-за сильного давления могут не выдержать и порваться от количества съеденного. Но для того, чтобы это случилось, нужно хорошо постараться. В организме существует механизм, который может защитить от этого, — рвотный рефлекс. Однако у небольшой категории людей он отсутствует по каким-либо психологическим или физическим причинам.

Если желудок действительно лопнул, в первую очередь, происходит сильное кровотечение, а затем его содержимое попадает в брюшную полость, что вызывает целый ряд опасных для здоровья последствий. В этом случае человеку понадобится скорая медицинская помощь.