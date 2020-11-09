Российский врач рассказал об ампутациях при COVID-19 

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Врач московской клинической больницы №15 имени Филатова Виктор Аносов рассказал про ампутации при коронавирусе.

Выяснилось, что при COVID-19 у пациентов образуются тромбы, из-за этого медикам приходится проводить ампутации конечностей. Об этом сообщает «Новая газета».

«Тромб в голову — инсульт, в сердце — инфаркт, в легких — легочная эмболия. С конечностями проще. Ампутации идут каждый день», — сказал Аносов.

Причем, по его словам, тромбы появляются у всех пациентов с коронавирусом — это обычное осложнение при COVID-19.