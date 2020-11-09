4 причины возникновения инсульта 

Инсульт признан специалистами одним из самых серьезных заболеваний, которое может привести к трагическим последствиям: инвалидности или даже летальному исходу. Зная об опасности болезни, многие совершенно не подозревают, какие причины способны привести к ее развитию, и не знают о довольно простых методах профилактики инсульта. В материале «Рамблера» читайте о причинах возникновения инсульта и способах, которые могут помочь не допустить развития болезни.

Стресс

Выражение «все болезни от нервов», на самом деле, не просто слова. Эмоциональное состояние отражается на нашем здоровье. Постарайтесь свести к минимуму стрессовые ситуации, негативно отражающиеся на состоянии сердечно-сосудистой системы. Чтобы расслабиться и улучшить настроение, введите за правило гулять перед сном, попробуйте заняться йогой и не забывайте о легких физических нагрузках.

Вредные привычки

Курение и алкоголь повышают риск развития инсульта примерно на 30%. Просто подумайте и решите, что для вас важнее: сомнительное удовольствие в виде сигареты или бокала горячительного или долгая и здоровая жизнь.

Высокое давление

Один из главных факторов риска возникновения инсульта. Развитию заболевания, согласно исследованию специалистов одного из американских медицинских центров, способствуют завышенные показатели «нижнего диастолического» и «верхнего систолического» давления. Цифры 130/80 и выше — веский повод обратиться за помощью к специалисту.

Неправильное питание

Избыточное употребление животных жиров, недостаток в рационе овощей, фруктов и воды точно не идут на пользу сердечно-сосудистой системе. Стоит обратить пристальное внимание на ежедневное меню и включить в него нежирное мясо, злаки, рыбу, достаточное количество овощей и фруктов, продукты с полезными насыщенными жирами, но без фанатизма.