Из-за мировой борьбы с COVID-19 грипп почти исчез в 2020 году. Об этом «Известиям» сообщили российские ученые.

Доцент кафедр биофизики и физики живых систем МФТИ Олег Батищев объяснил, что масочный режим и социальное дистанцировани помогли справиться с респираторными вирусами. Кроме того, многие люди сделали прививку от гриппа, опасаясь тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Режим самоизоляции повлиял на сезонный грипп даже больше, чем на COVID-19, отметил иммунолог-аллерголог, доктор медицинских наук Андрей Продеус. По его словам, менее распространены стали и летние кишечные инфекции.

«Это связано с тем, что люди стали более ответственно относиться к правилам личной гигиены», — сказал он.

Временное приостановленное транспортного сообщения с Китаем также дало результат, поскольку там традиционно формируются новые штаммы гриппа из-за миграции птиц, добавил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.