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Ученые объяснили резкое исчезновение гриппа 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Из-за мировой борьбы с COVID-19 грипп почти исчез в 2020 году. Об этом«Известиям»сообщили российские ученые.
Доцент кафедр биофизики и физики живых систем МФТИ Олег Батищев объяснил, что масочный режим и социальное дистанцировани помогли справиться с респираторными вирусами. Кроме того, многие люди сделали прививку от гриппа, опасаясь тяжелого течения коронавирусной инфекции.
Режим самоизоляции повлиял на сезонный грипп даже больше, чем на COVID-19, отметил иммунолог-аллерголог, доктор медицинских наук Андрей Продеус. По его словам, менее распространены стали и летние кишечные инфекции.

«Это связано с тем, что люди стали более ответственно относиться к правилам личной гигиены», — сказал он.

Временное приостановленное транспортного сообщения с Китаем также дало результат, поскольку там традиционно формируются новые штаммы гриппа из-за миграции птиц, добавил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему антибиотики опасны при гриппе.
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Болезни и лекарства , Видео
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